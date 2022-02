Bremer, dal Torino una promessa dietro al rinnovo. Inter non sola – SI

Bremer stamattina ha firmato il rinnovo di contratto con il Torino (vedi articolo), ma non è affatto detta la sua permanenza in granata. Anzi. Secondo Sportitalia non c’è solo l’Inter per il difensore.

CESSIONE IN VISTA – Il rinnovo di Gleison Bremer col Torino non blinda certo il difensore in granata. Tutt’altro: aver spostato la scadenza dal 30 giugno 2023 a un anno dopo fa sì che non voglia abbandonare il suo attuale club a prezzo di saldo. Secondo Sportitalia c’è una promessa da parte del presidente Urbano Cairo, che libererà Bremer in caso di offerte soddisfacenti. Per lui c’è l’Inter, ma anche altri club dall’Italia e dall’estero.