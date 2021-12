Bremer, contatto con l’Inter. Kolarov saluta, Vanheusden rientro anticipato? – CdS

Bremer è un profilo che interessa da tempo all’Inter, che di recente ha incontrato un noto agente Fifa italiano, intermediario di diverse operazioni, e con lui hanno discusso dell’ipotesi di arrivare al difensore brasiliano. Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, con Kolarov in uscita, Vanheusden potrebbe anticipare il suo ritorno.

MOSSE IN DIFESA – Bremer interessa da tempo alla dirigenza dell’Inter, che di recente ha avviato i dialoghi con un noto agente Fifa, intermediario dell’operazione, per parlare di un possibile trasferimento. L’Inter ha incassato il gradimento del brasiliano, anche per anticipare la concorrenza, tra le altre, di Milan e Napoli. Resta però da trovare l’accordo con il Torino, che valuta il suo difensore 25 milioni più bonus. Indirettamente l’Inter ha fatto sapere al presidente Cairo di essere disposti a sedersi ad un tavolo per parlare anche del possibile inserimento di contropartite, come i vari Pinamonti, Mulattieri, Radu e Vanheusden. A proposito, il difensore belga potrebbe anticipare il suo ritorno all’Inter a gennaio, visto che Kolarov potrebbe salutare.

Fonte: Corriere dello Sport