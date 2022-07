Bremer, Botman due? Inter si sbrighi! Con Milenkovic strada spianata − SI

Bremer più Milenovic per il dopo Skriniar in casa Inter. I nerazzurri lavorano sul doppio colpo ma occorre rapidità. Con il serbo, principio di accordo sull’ingaggio e trattativa con la Fiorentina già impostata

DOPPIO COLPO − Il nodo Skriniar-PSG (vedi articolo) può aprire all’Inter nuovi scenari in difesa. I nerazzurri puntano al doppio colpo Milenkovic insieme a Bremer. Trattative avviate ma guai a perdere tempo, soprattutto sul brasiliano. L’intervento di Michele Moretti su Sportitalia: «Per Nikola Milenkovic trattativa impostata con la Fiorentina che si accontenterebbe di 10/15 milioni, sul piatto al giocatore messi 2,5 milioni a stagione. Per Gleison Bremer, non bisogna ripetere un Sven Botman 2 al Milan perché ci sono anche le piste estere forti sul giocatore».