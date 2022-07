Bremer, l’agente in pressing per portarlo all’Inter! Contatto con Cairo − Sky

Bremer vuole l’Inter ma prima bisogna abbassare le pretese del Torino. In settimana, l’agente del ragazzo avrà un contatto con il presidente granata. L’obiettivo è uno

ABBASSARE PRETESE − Gleison Bremer vuole l’Inter. Il capitano del Torino ha solo i nerazzurri in testa tant’è che sta aspettando l’affondo decisivo. Come riporta da Sky Sport l’originale, Gianluca Di Marzio, un aiuto arriverà dal suo agente che in settimana contatterà direttamente il presidente Urbano Cairo per sbloccare la trattativa. L’obiettivo è quello di abbassare le pretese del presidente granata che ha una quotazione del ragazzo di 40 milioni di euro. L’Inter è pronta, in caso, all’accelerata finale.