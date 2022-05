Bremer, accordo con entourage ma non con Cairo. Ma c’è fiducia – CdS

L’Inter ha nel mirino la sfida con la Sampdoria di domenica a San Siro alle 18. I nerazzurri poi, una volta chiusa la stagione, penseranno al calciomercato prossimo. Per quanto riguarda la difesa, il nome in pole position è quello di Bremer del Torino.

FIDUCIA – L’Inter vivrà probabilmente un’altra estate non semplice. I nerazzurri infatti, per rientrare nelle spese, dovranno quantomeno cedere un big e la scelta sembra già essere stata presa (vedi articolo). In difesa però, visto anche il probabile addio, si interverrà con un rinforzo di livello. Bremer del Torino è il nome in pole position pronto ad unirsi alla banda nerazzurra. L’Inter ha l’accordo già con il suo entourage come scrive il Corriere dello Sport, ma non ancora con Cairo e il Torino. Certo, la cosa buona è che il patron granata ha promesso a Bremer di non sparare alto e di tenersi moderato con la domanda, dunque un punto a favore in più dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno