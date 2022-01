Brazao è l’ultimo esubero rimasto all’Inter: mercato ancora aperto per il brasiliano

Brazao c’è ma non si vede. E non può essere diversamente, visto il grave infortunio rimediato nel corso del ritiro estivo. Il portiere brasiliano fa ancora parte della rosa dell’Inter ma è in cerca di sistemazione per rilanciarsi già nella seconda parte di questa stagione

ESUBERI IN USCITA – L’uscita dell’attaccante Martin Satriano (vedi comunicato ufficiale), che segue quella del pari ruolo Facundo Colidio (vedi focus), risolve il problema “esuberi” a metà. E non solo inteso come metà stagione. L’Inter ha ancora un “big” da piazzare ma dipenderà dagli sviluppi interni più che dal calciomercato. I nomi dei possibili partenti si conoscono da tempo (vedi focus). In più c’è Gabriel Brazao che, a differenza di Colidio e Satriano, è ancora infortunato. Il recupero procede bene ma sa bene che non troverà spazio all’Inter in questa stagione.

Inter, Brazao di nuovo in uscita (entro gennaio)

PRESTITO DA DEFINIRE – Le ipotesi per Brazao a gennaio sono sempre due (vedi focus). Il portiere brasiliano aspetta di conoscere la sua prossima destinazione entro il 31 gennaio ma prima bisogna stimare in maniera precisa i tempi necessari per il rientro in campo. Nessuno vuole accelerare i tempi e rischiare un’inutile ricaduta. Il ruolo di “quarto portiere” ovviamente gli servirebbe solo per continuare il lavoro personalizzato senza chance di minutaggio in partite ufficiali (Campionato Primavera 1 da “fuori quota” come Satriano a parte, ndr). Al momento Brazao è l’ultimo esubero rimasto nella rosa dell’Inter. Nelle ultime settimane sono andati via tutti i “separati in casa”, compreso – per motivi più importanti – il centrocampista Christian Eriksen (vedi aggiornamenti). Riuscirà anche Brazao a trovare in tempo la sua nuova meta invernale?