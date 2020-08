Brazao, nuovo prestito per il portiere Inter: la...

Brazao, nuovo prestito per il portiere Inter: la destinazione – Sky

Condividi questo articolo

Brazao

Gabriel Brazao, portiere classe 2000 dell’Inter, è pronto a una nuova avventura in prestito. Il brasiliano infatti continuerà a giocare in Spagna dopo il trasferimento a gennaio

NUOVO PRESTITO – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”, Gabriel Brazao andrà in prestito all’Oviedo. Il brasiliano infatti ha giocato la seconda parte dell’ultima stagione all’Albacete dopo i primi 6 mesi al Parma. In totale ha collezionato 7 presenze (nessuna in Italia) subendo 6 gol.