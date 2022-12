Brazao in ritiro a Malta, ma all’Inter solo di passaggio: l’obiettivo – TS

L’Inter è partita nelle ultime ore verso Malta, dove i giocatori si alleneranno fino al 9 dicembre. Tra i 27 convocati da Inzaghi (vedi articolo) spicca la presenza di Gabriel Brazao, portiere classe 2000 di cui ha scritto anche Tuttosport.

INFORTUNI SUPERATI – Alle ore 17 di ieri l’Inter è partita verso Malta per iniziare il suo mini-ritiro. Gli allenamenti si svolgeranno lì fino al 9 e saranno interrotti da due amichevoli da disputare, una oggi (vedi articolo). Simone Inzaghi ha convocato 27 calciatori, tra cui 11 ragazzi provenienti dalla Primavera e soprattutto Gabriel Brazao. Il portiere brasiliano è arrivato all’Inter nel 2019 per 6.2 milioni dal Parma come il “successore” di Julio Cesar. Le aspettative non sono state rispettate e i problemi si sono susseguiti nel tempo. L’Inter lo ha ceduto in prestito per tre volte, due in Spagna e in Brasile. Brazao ha però giocato solo 10 partite, procurandosi addirittura due volte la rottura del crociato, l’ultima lo scorso maggio con il Cruzeiro. Per Tuttosport il portiere classe 2000 sarà ceduto nuovamente in prestito da gennaio, la dirigenza nerazzurra è in cerca di una squadra per l’estremo difensore.

Fonte: Tuttosport – F.M.