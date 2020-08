Brazao attende solo ok Inter per firma: nuovo...

Brazao attende solo ok Inter per firma: nuovo club, formula e tempistiche

Gabriel Brazao sembra essere pronto ad una esperienza in Spagna: si aspetterebbe solo il via libera da parte dell’Inter per la fumata bianca

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Cope.es, Gabriel Brazao pare vicino ad nuova avventura lontano dall’Inter. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi, il giovane portiere dovrebbe rimanere in Spagna. Dopo la seconda parte dell’ultima stagione all’Albacete, il brasiliano sarebbe a un passo dal Real Oviedo. Mancherebbe solo la firma, che potrebbe presto arrivare. Nel fine settimana l’agenzia di rappresentanza del classe 2000 ha spiegato. “Si tratta solo di documentare il trasferimento, speriamo che avvenga lunedì“. Si attenderebbe quindi l’ok da parte del club nerazzurro per il trasferimento, che anche in questo caso dovrebbe avvenire con la formula del prestito secco, dell’estremo difensore alla società asturiana.