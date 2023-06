Branchini: «Futuro Brozovic? Ad oggi non c’è nulla di reale»

L’Inter si concentra sull’importante match che resta da giocare con il Manchester City in finale di Champions League (vedi articolo). Ma lavora anche sul mercato. Queste le parole riferite, a tal proposito, su Marcelo Brozovic dall’agente Giovanni Branchini.

TROPPO PRESTO − In occasione dell’incontro tenuto al Viola Park di Bagno a Ripoli, è stato intercettato anche l’agente Giovanni Branchini che ha parlato di Marcelo Brozovic. Le sue parole sul futuro del centrocampista dell’Inter: «Per Marcelo Brozovic, come in generale, ad oggi non c’è nulla di reale. È ancora troppo presto. C’è qualche trattativa sugli svincolati, ma molte situazioni sono ancora in ballo. Anche perché c’è da capire cosa accadrà con gli allenatori. È veramente presto».