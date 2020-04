Braida: “Messi, addio da Barcellona Ã¨ utopia. Inter, tieni Lautaro Martinez”

Braida: “Messi, addio da Barcellona è utopia. Inter, tieni Lautaro Martinez”

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato della suggestione Lionel Messi per l’Inter e del futuro di Lautaro Martinez, da tempo corteggiato dai catalani. Ecco le sue parole a “Gazzetta.it”

UTOPIA – Negli utlimi giorni sta continuando a circolare la voce di una possibile trattativa per portare Lionel Messi all’Inter. Cosa ne pensa Ariedo Braida? «Parliamo del calciatore più forte del pianeta: Messi è al primissimo posto, il resto viene dopo. Non c’entra nulla con gli altri. Non lo cambio con nessuno. Un suo addio? Faccio parecchia fatica a immaginarlo lontano da Barcellona: lì è il re indiscusso, arrivò da ragazzino e chiunque gli vuole bene. A parer mio, certi discorsi sono pura utopia. Nella vita, come nel calcio, ‘mai dire mai’. Tuttavia, anche sforzandomi, in merito a un suo possibile addio non riesco a trovare neanche un motivo».

TORO DA TENERE – Si parla tanto di Messi quanto di Lautaro Martinez, da tempo ormai corteggiato proprio dal Barcellona (vedi qui le ultime). Ma cosa deve fare l’Inter con il Toro? Ariedo Braida ha le idee chiarissime: «Se l’Inter vuole vincere, non deve assolutamente privarsi di lui… Lautaro è un attaccante completo, molto forte. Assolutamente da tenere. Punto».

