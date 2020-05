Bozzo (ag. Tonali): “Inter e altri top club? Meglio restare in Italia. Cavani…”

Beppe Bozzo, procuratore di Sandro Tonali, nel corso di un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato del suo assistito e del suo futuro, facendo anche riferimento all’Inter.

IL FUTURO – Beppe Bozzo parla di Sandro Tonali e del suo futuro: «Lo conosco da due anni: mi è piaciuto subito, come la sua bella famiglia. Sono stati tutti importanti per la sua crescita e per gestire la notorietà. E ha superato a pieni voti il debutto in A. Dove andrà? Non ho parlato con il presidente Cellino, ho letto con piacere che vuol lasciare Sandro l’ultima parola. Inter, Barcellona e Juventus? Indubbiamente per Sandro ci sono prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità».

IL CONSIGLIO – Bozzo consiglia a Tonali di restare in Italia: «È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo».

IN ESTATE – Attenzione a Cavani, ne è sicuro il procuratore Beppe Bozzo: «Il colpo dell’estate? Troppe incognite ma dico occhio a Cavani, a parametro zero può essere un vero affare».