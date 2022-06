Botman, seguito da mesi dal Milan e ora perso. Virata su Bremer?

L’Inter ha nel mirino, in casso di uscita di Milan Skriniar, Bremer del Torino. Certo, non costa poco, ma l’accordo col giocatore c’è ormai da tempo. Occhio però al Milan? I rossoneri hanno perso Botman.

VIRATA – C’è chi lavora da mesi per progettare il mercato estivo e chiudere le trattative il prima possibile e chi invece segue i giocatori per poi vederseli soffiare sotto il naso. Il Milan, in queste ore, ha visto il sogno Botman sfumare con il difensore del Lille che prenderà l’aereo in direzione Newcastle. Certo, ora il Milan dovrà trovare un altro difensore. Dunque occhio al nome di Bremer. Il difensore centrale del Torino piace ai rossoneri da tempo con quest’ultimi che non hanno mai affondato il colpo né tantomeno allacciato i contatti. Dato che si tratta del miglior difensore centrale della scorsa della Serie A può essere normale che il nome finisca sul taccuino. Ma l’Inter, salvo sorprese, lo ha in pugno.