Bosco, agente Fifa: «Spalletti vuole un giocatore dell’Inter»

Luciano Spalletti vive un mondo di emergenza con il suo Napoli, soprattutto a centrocampo. Il tecnico e i partenopei hanno perso il primato in classifica scivolando al terzo posto dietro a Inter e Milan. Gennaio potrebbe essere importante con l’ex allenatore dei nerazzurri che punta un giocatore dell’Inter.

SPESA NERAZZURRA – Come detto, Spalletti ha bisogno di rinforzi per tenere alti i ritmi a Napoli. Il giocatore che potrebbe far comodo all’ex allenatore di Zenit, Inter e Roma fa parte proprio della rosa attuale dell’Inter, ovvero Matias Vecino. Spalletti lo voleva già in estate ma alla fine non si trovò l’accordo giusto tra le parti con l’uruguaiano rimasto a Milano. Ultimamente Vecino si è lamentato del poco utilizzo da parte di Inzaghi e, Christian Bosco, procuratore e presidente di IAFA, Italian Association of Football Agents, durante Si gonfia la rete, programma in onda su Tele A ha rivelato che Spalletti lo vorrebbe ancora a Napoli. «Luciano Spalletti, almeno per quello che concerne il centrocampo, ha fatto una sola vera richiesta a Cristiano Giuntoli in previsione della riapertura della campagna acquisti e cessioni: Matias Vecino. Il toscano lo vuole fortemente al Napoli e non da oggi». Per l’Inter sarebbe un’opportunità di incassare qualcosa dalla cessione di Vecino, magari anche con un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Vedremo se il Napoli, nel mese di gennaio, tornerà alla carica.