Il Borussia Monchengldbach ha ufficializzato il nuovo tecnico per la stagione 2021/22: si tratta di Adi Hütter, che prenderà il posto di Marco Rose (promesso sposo del Borussia Dortmund). Ecco come potrebbe cambiare il futuro di Valentino Lazaro, teoricamente ancora di proprietà dell’Inter

CAMBIAMENTI – Il Borussia Mönchengladbach ha annunciato il suo allenatore, per i prossimi tre anni, a partire dal 1° luglio 2021: sarà Adi Hütter, attuale tecnico dell’Eintracht Francoforte. I bianconeri concluderanno la stagione con Marco Rose, che però da tempo si era promesso al Borussia Dortmund. Il cambio di guida tecnica rappresenta una variabile non indifferente per il futuro di Valentino Lazaro, in prestito secco dall’Inter, che vorrebbe trovargli una sistemazione definitiva.

DUBBI – Lazaro sta trovando continuità nelle ultime otto partite, dopo una prima parte di stagione che gli aveva regalato alcune soddisfazioni (come l’accesso agli ottavi di Champions League), ma anche parecchi infortuni. Anche per questo motivo i dirigenti del Borussia Mönchengladbach non si sono mai sbilanciati su un acquisto definitivo dall’Inter, smentendo la presenza di eventuali clausole per il riscatto a fine campionato (vedi articolo).

VARIABILI – Questo rende l’affare Lazaro ancora tutto da imbastire tra Inter e Borussia Mönchengladbach, tanto che Antonio Conte potrebbe essere pronto a raccogliere la sfida di riprenderlo in rosa. D’altro canto, però, l’esplosione di Matteo Darmian restringe lo spazio nella rosa nerazzurra e il Gladbach sta cominciando ad utilizzare Lazaro con discreta continuità. Questo potrebbe rappresentare un fattore importante per l’eventuale permanenza dell’austriaco, che ha comunque raccolto 22 presenze totali e 1 gol tra tutte le competizioni.

FUTURO E SCENARI – In più, l’impatto del nuovo tecnico Hutter non può essere trascurato. In attesa che la società tedesca e il nuovo allenatore decidano i piani futuri, si può solo ragionare sulle abitudini tattiche di Hutter, che ha quasi sempre utilizzato moduli come il 3-4-2-1 o il 3-5-2, affini a quello attuale del Gladbach e che Lazaro conosce molto bene. Tanto dipenderà anche dalla disponibilità economica del club tedesco, che vorrebbe evitare di svenarsi per un calciatore oggettivamente non titolarissimo. Un loro peso avranno anche le richieste dell’Inter, che spera di ricavare non meno di 12-13 milioni dall’eventuale cessione di Lazaro a titolo definitivo. Al momento, il futuro dell’ex Hertha Berlino resta dunque avvolto dall’incertezza, ma nelle ultime partite di Bundesliga toccherà anche a lui cercare di costruirsi un futuro prossimo in maglia bianconera.

