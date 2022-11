Borna Sosa nome sempre attuale per l’Inter, ma resta la concorrenza di un club di Serie A – TS

Borna Sosa a distanza di mesi resta sempre uno degli obiettivi dell’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra. Già ad agosto la dirigenza nerazzurra aveva individuato il suo nome come possibile sostituto di Robin Gosens. Secondo Tuttosport, a gennaio il suo nome potrebbe ritornare in voga ma resta sempre l’interesse di un club di Serie A.

CONCORRENZA – Inter su Borna Sosa e non è certo una novità. In Viale della Liberazione già ad agosto avevano mostrato interesse per l’esterno croato di proprietà dello Stoccarda, soprattutto in caso di cessione di Robin Gosens. Già in estate, però, la valutazione del calciatore era già alta: 25 milioni (dopo aver rifiutato 18 dall’Atalanta) mentre Piero Ausilio già in estate cercava di spuntarla con una formula economicamente vantaggiosa come un prestito oneroso con diritto di riscatto. A gennaio, però, la stessa situazione potrebbe riproporsi: sul croato c’è ancora l’Atalanta e potrebbe tornare pure l’Inter, soprattutto se dovesse muoversi qualcosa sul fronte Robin Gosens.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino