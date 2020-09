Borja Valero, c’è il Genoa dopo l’addio all’Inter: battistrada per altri affari?

Borja Valero Fiorentina-Inter

Dopo l’addio all’Inter, Borja Valero riflette sul suo futuro. Il Genoa sarebbe pronto ad accogliere l’ex nerazzurro, che farebbe da battistrada per ulteriori trattative tra i due club

CANALE PER GLI ESUBERI? – Borja Valero si è congedato dall’Inter senza troppi clamori. Antonio Conte l’aveva più volte lodato durante l’annata per la sua professionalità. Ma alla fine i nerazzurri hanno preferito lasciar scadere il suo contratto. Su di lui, in questo momento, è forte l’interesse del Genoa che gli avrebbe già sottoposto un’offerta di contratto (vedi articolo). Lo spagnolo ci sta seriamente pensando e potrebbe fare da apripista per un rinnovo del canale di mercato tra il club meneghino e quello di Enrico Preziosi, che in passato ha portato in nerazzurro calciatori del calibro di Diego Milito e Thiago Motta. In Liguria, infatti, potrebbe finire anche Andrea Ranocchia, che in rossoblu ha già giocato. L’Inter vuole tagliare le proprie radici col recente passato. Borja Valero ha già salutato, Ranocchia dovrebbe essere il prossimo sulla corposta lista degli esuberi.