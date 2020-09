Borja Valero-Fiorentina: ci siamo! Lunedì visite mediche e firma

L’accordo è stato raggiunto nelle scorse ore. La Fiorentina è attivissima sul mercato in questa fase: riporta a casa Borja Valero ed è alla finestra per Diego Godin, qualora l’uruguaiano non dovesse chiudere col Cagliari a breve (vedi articolo)

RICOMINCIAMO – Borja Valero può esultare: tornerà a casa, a Firenze, in quella squadra che per cinque anni è stata come una seconda famiglia. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, l’ex Inter e il club viola avrebbero definito i dettagli dell’accordo, su base annuale, che lo spagnolo siglerà nella giornata di lunedì, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. Si tratta di un ritorno molto gradito e l’ex Villareal potrebbe ritrovarsi subito di fronte i nerazzurri tra qualche settimana. Sabato 26 settembre, infatti, c’è Inter-Fiorentina in programma a San Siro. Primo impegno ufficiale dell’anno per i nerazzurri di Antonio Conte, secondo per i viola di Giuseppe Iachini. Il destino ci ha messo anche stavolta uno zampino evidente.