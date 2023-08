Bonucci va via dalla Serie A: decisivo anche un ex Inter

Bonucci sta lasciando la Juventus, dopo che Allegri lo ha tolto dai piani tecnici per la nuova stagione. Il difensore, con un passato anche nell’Inter, va via dalla Serie A.

SE NE VA – Dopo un’estate di tentennamenti, per Leonardo Bonucci è arrivato il momento dell’addio alla Juventus. Il difensore è ormai pronto a trasferirsi in Germania, all’Union Berlino, dopo aver valutato senza esito le opzioni Genoa e Lazio. Sportitalia rivela come la scelta di Bonucci sia arrivata anche dopo aver chiamato un fresco ex dell’Inter, ossia Robin Gosens, che lo ha rassicurato sul progetto. A breve sarà in Germania, per firmare il contratto e iniziare la sua esperienza in Bundesliga. Peraltro l’Union Berlino è qualificato alla prossima Champions League e sarà protagonista del sorteggio alle ore 18, con Bonucci che rischia subito di ritrovare un’italiana (ma non la Juventus).