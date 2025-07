Bonny, visite e firma! E l’eliminazione dell’Inter cambia i programmi – TS

Bonny a Milano: oggi in mattinata visite mediche e poi si andrà in sede per firmare il contratto. L’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club ha cambiato poi un po’ i piani.

ECCOLO – Ieri sera, proprio quando l’Inter veniva estromessa dal Mondiale per Club, Yann-Ange Bonny si apprestava a sbarcare all’aeroporto di Linate per diventare un nuovo giocatore. Sorrisi e qualche selfie per l’attaccante francese e poi dritti in hotel. Oggi in mattinata parte il Bonny day, con tanto di visite mediche previste all’Humanitas di Rozzano. Non passerà dal Coni, non servirà. Infatti, riferisce Tuttosport, per l’Inter andrà bene l’idoneità sportiva ottenuta col Parma nella stagione 2024-25. Dopo pranzo, Bonny si recherà in sede in Viale della Liberazione per mettere nero su bianco il suo arrivo all’Inter: firmerà un contratto di quattro anni a due milioni di euro a stagione. Al Parma vanno 23 milioni di più bonus.

Per Bonny Milano sarà un tocca e fuggi: dopo la firma con l’Inter via

PIANI UN PO’ CAMBIATI – L’eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club cambia un po’ i piani dell’attaccante francese. Prima di sbarcare a Milano, infatti, era in vacanza ad Ibiza e da lì si stava allenando con un preparatore atletico. E nel caso l’Inter avesse passato il turno, Bonny sarebbe potuto volare in direzione USA. Adesso, invece, dopo la firma lascerà Milano ma per riprendere le vacanze ad Ibiza.

Fonte: Tuttosport – F.M.