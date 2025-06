Bonny vicino all’Inter! La scelta per l’attacco del futuro

Ange-Yoan Bonny è il primo nome che convince la dirigenza dell’Inter per il prossimo attacco di Cristian Chivu. Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube è stato chiaro sulla trattativa.

MERCATO IN ENTRATA – Il grande problema dell’estate da risolvere per la dirigenza dell’Inter riguarda ovviamente l’attacco. I numeri del reparto in questa stagione hanno lasciato a desiderare: oltre Lautaro Martinez e Marcus Thuram nessuno è arrivato in doppia cifra di gol segnati. Nemmeno ci si sono avvicinati Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Mehdi Taremi. Due di questi tre hanno già dato l’addio definitivo, il terzo è bloccato in Iran e rimane in uscita. La società sta già lavorando su alcuni nomi per capire quali potrebbero essere le entrate. Rasmus Hojlund è uno di questi e sarà un discorso da aprire dopo il Mondiale per Club. Il secondo è Ange-Yoan Bonny, la punta del Parma. Alfredo Pedullà ha confermato l’indiscrezione aggiungendo: «L’Inter ha fatto già due acquisti di mercato. La società è vicino al terzo: Bonny ha scelto l’Inter e ve l’ho anticipato da tempo. C’è stata una selezione sugli attaccanti da prendere e il francese è salito in cima alla lista. Bonny aveva scalato posizioni ed era lui il prescelto dell’Inter».