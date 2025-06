Bonny sempre più vicino all’Inter! Al Parma la ‘contropartita’: si chiude – CdS

L’Inter accelera sul fronte attaccante: Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sbloccare la trattativa con il Parma, ormai ben avviata e in dirittura d’arrivo.

TUTTO FATTO – Bonny sempre più vicino all’Inter, l’operazione è stata impostata da tempo, ora si tratta solo di limare le ultime divergenze economiche e definire i dettagli finali. Il prezzo fissato dal club emiliano è di 25 milioni di euro. L’Inter, per parte sua, punta a raggiungere questa cifra attraverso una formula più flessibile: 22 milioni come parte fissa e i restanti 3 milioni sotto forma di bonus. Il Parma, invece, vorrebbe maggiore certezza sull’incasso totale, chiedendo che l’intera somma sia garantita, bonus compresi. Il margine tra le parti è ridotto e l’intesa sembra alla portata: basterà un piccolo passo avanti da entrambi i fronti per chiudere l’operazione. Altro nodo ancora da sciogliere è la formula del trasferimento. L’Inter spinge per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, una modalità che consente di dilazionare l’impegno economico. Il Parma si è detto disponibile, ma resta da concordare il valore del prestito iniziale e la condizione (quasi certa) che farà scattare l’obbligo di acquisto a titolo definitivo.

Esposito percorso inverso, saluta l’Inter!

SALUTO DEFINITIVO – Non sono previste contropartite tecniche inserite formalmente nella trattativa, ma un nome in uscita si collega direttamente all’affare Bonny: si tratta di Sebastiano Esposito, che dovrebbe trasferirsi al Parma a titolo definitivo. La valutazione del suo cartellino si aggira sui 7-8 milioni di euro. Un’operazione parallela, dunque, che potrebbe facilitare ulteriormente il buon esito dell’affare Bonny. Dopo i primi innesti a centrocampo, l’Inter punta ora a rinforzare il reparto offensivo. Bonny, classe 2003, ha convinto la dirigenza per fisicità, duttilità e prospettiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno