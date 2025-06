Bonny, cambiano i tempi ma non i piani: strada tracciata dall’Inter!

Ange-Yoan Bonny è uno dei principali obiettivi dell’Inter per quanto riguarda il suo reparto offensivo. Il calciatore del Parma può arrivare nella sessione estiva di mercato a un prezzo non troppo oneroso.

LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny non arriverà all’Inter prima del Mondiale per Club, ma la sostanza resta immutata. Con la finestra straordinaria di mercato che chiude oggi 10 giugno, è inevitabile che i giochi siano fatti, con il francese che resterà al Parma almeno fino alle prossime settimane. Ciò significa che il nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrà contare sui 3 attaccanti dello scorso anno più i due fratelli Esposito, appena rientrati dai rispettivi prestiti. Dopo la competizione internazionale, l’Inter proverà a consegnare al rumeno due ulteriori centravanti, nella convinzione di dover ringiovanire il reparto dopo gli addii di Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Bonny nel mirino dell’Inter! Un fattore e… cosa manca alla chiusura

IL DETTAGLIO – Per arrivare a Bonny l’Inter dovrà offrire una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Il Parma, convinto dei margini di crescita del transalpino, non intende infatti ragionare per una somma inferiore. Con l’inclusione di eventuali bonus, i nerazzurri potrebbero arrivare vicini ai 25 milioni, così da superare definitivamente le resistenze dei ducali.

IL FATTORE – A spingere per l’arrivo di Bonny è il tecnico Chivu, che ha potuto contare sulle qualità del classe 2003 nella sua breve esperienza al Parma. L’Inter intende accontentarlo, così da dotarsi di un asset strategico per il futuro da poter plasmare sotto la guida del tecnico rumeno. Che possa diventare il “nuovo Marcus Thuram” è troppo presto per dirlo, ma di certo le prospettive che accompagnano il suo profilo rappresentano un buon auspicio per il futuro.