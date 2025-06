Per Bonny c’è solo l’Inter, snobbata la concorrenza: il retroscena di mercato 

Bonny può ormai definirsi un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo la stretta di mano col Parma arrivano delle rivelazioni importanti sulla volontà chiara dell’attaccante.

CHIUSURA – Lunghissima la trattativa per portare Ange-Yoan Bonny a Milano, con l’Inter che è sulle sue tracce da tempo. Il duro lavoro della dirigenza nerazzurra ha ripagato, considerando che si è giunti praticamente agli sgoccioli della trattativa. Di ieri, infatti, la notizia dell’accordo definitivo col Parma, che ha accettato l’offerta di 23 milioni di euro più bonus per il trasferimento del giocatore classe 2003. Il divario, quindi, tra la proposta iniziale dei nerazzurri (intorno ai 20-22 milioni di euro) e la richiesta del club crociato (almeno 24 milioni di euro), è stata colmata con una cifra totale che ruota sui 25 milioni di euro.

Dall’accordo col Parma al sì di Bonny: cosa c’è dietro alla chiusura dell’affare dell’Inter

VOLONTÀ PRECISA – Per quanto riguarda il diretto interessato Bonny, ci sono stati sempre pochi dubbi sulla sua volontà. L’attaccante francese, che percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro per cinque anni, aveva ricevuto il corteggiamento di altri club. Nonostante il pressing di altre squadre, con soprattutto lo Stoccarda fortemente interessato ad ottenerlo, il calciatore ha sempre avuto l’Inter in mente. Neanche l’ingaggio superiore offerto dalla società tedesca ha fatto vacillare Bonny, particolarmente entusiasta di vestire la maglia nerazzurra a partire da quest’estate. Come spiega Sky Sport, infatti, a spingere l’attaccante verso l’approdo a Milano è, ovviamente, la fama e la storia – anche recente – dell’Inter, e la presenza di Cristian Chivu. L’allenatore, che ha già avuto modo di lavorare con lui sul finire della stagione del Parma, è una delle motivazioni principali del sì del calciatore.