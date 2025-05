Bonny si avvicina all’Inter! Richiesta alta del Parma – SM

Ange-Yoan Bonny si sta avvicinando concretamente all’Inter. Secondo Sport Mediaset la richiesta del Parma rimane alta, ma la dirigenza ha un’idea in mente.

MERCATO – Oggi è complicato parlare di mercato, soprattutto se si pensa che in questo momento stanno parlando i protagonisti dell’Inter in conferenza stampa nel primo giorno della settimana che porterà alla finale di Champions League. Sabato c’è la gara più importante della stagione contro il Psg e la squadra nerazzurra può vendicare quella sconfitta amara con il Manchester City a Istanbul. Intanto la società sta cominciando però a lavorare per la prossima stagione e tra i nomi in ballo c’è Ange-Yoan Bonny del Parma.

PREZZO – Ieri Piero Ausilio era a Bergamo per vedere Bonny giocare in Atalanta-Parma e conquistare la salvezza. Il francese ha fatto anche un assist ed è stato decisivo per la squadra di Cristian Chivu. Per questo motivo il Parma spara alto: almeno 25 milioni di euro per l’attaccante. L’Inter vede in Bonny un Thuram-bis con caratteristiche molto simili. La volontà del club vuole avere la punta già per il Mondiale per Club e ha fatto passi avanti concreti per l’acquisto. La trattativa è intavolata già sia con il club emiliano che con l’agente del calciatore.