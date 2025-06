Bonny sempre più vicino! L’Inter prepara l’affondo decisivo

L’Inter è pronta a chiudere l’acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma. Dopo una trattativa condotta sotto traccia per mesi, i nerazzurri sono arrivati alla stretta finale con il club emiliano.

CHIUSURA VICINA – Bonny del Parma sempre più vicino all’Inter, operazione prossima alla chiusura per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili. Bonny, classe 2003, è cresciuto nel Châteauroux prima di approdare in Italia nel 2021. In quattro stagioni con la maglia del Parma ha collezionato 115 presenze, mettendo a segno 15 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Numeri che raccontano solo in parte l’evoluzione del giovane attaccante francese, cresciuto esponenzialmente sotto ogni punto di vista. L’Inter lo ha seguito a lungo: già a gennaio aveva sondato il terreno, inviando regolarmente i suoi scout al Tardini per valutarne i progressi. Il lavoro con il suo agente, Luca Bascherini, si è intensificato nelle ultime settimane, proprio durante l’avvicinamento di Cristian Chivu alla panchina nerazzurra.

Bonny sempre più vicino: l’attacco dell’Inter (ri)prende vita

DA RIFONDARE – Bonny arriverà a Milano con grandi aspettative e con il profilo giusto per completare un reparto offensivo che, al netto dei problemi legati a Mehdi Taremi e delle uscite di Arnautovic e Correa, aveva bisogno di forze fresche. La giovane età, rappresenta un valore aggiunto. L’Inter punta su di lui per rafforzare il proprio attacco con un giocatore già pronto ma ancora in piena fase di sviluppo. L’accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane, subito dopo il Mondiale per Club. Per Bonny si profila così il grande salto in una big del calcio europeo.