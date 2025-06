Con Bonny restyling offensivo ‘quasi’ completo: Inter, ultimo tassello? – CdS

Domani Bonny sbarca a Milano per fare le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Inter fino al 2030. L’Inter potrebbe aver completato il suo restyling in attacco, anche se rimane ancora un ultimo tassello.

RESTYLING – Domani l’Ange-Yann Bonny day. Il centravanti francese sbarca a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l’Inter. I nerazzurri per strapparlo al Parma hanno sborsato 23 milioni di euro più tre di bonus, lasciando anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita al club ducale. Bonny firmerà un contratto di cinque anni a due milioni di euro a stagione. In questo modo l’attacco dell’Inter è stato completamente o quasi rimodellato. Perché si passa da Arnautovic e Correa a Bonny e Francesco Pio Esposito. Dal 36enne austriaco e dal 30enne argentino, si passa al 21enne francese e all’appena 20enne Pio. Ai due bisogna ovviamente aggiungere i due ventisettenni, quindi nel pieno della carriera, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Basta così?

Dopo Bonny, l’ultimo tassello del restyling offensivo dell’Inter sarà Hojlund?

ULTIMO TASSELLO – Il Corriere dello Sport impone però anche un altro piccolo incastro relativo al restyling offensivo dell’Inter. Infatti, ci sarebbe anche un ultratrentenne da far uscire, ossia Mehdi Taremi, al momento bloccato in patria. Se dovesse andare via l’ex Porto, allora l’Inter potrebbe puntare su Rasmus Hojlund, 22 anni. Qui, i contatti con l’entourage e col Manchester United ci sono stati ma servirà sicuramente un’uscita.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia