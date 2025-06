Per Bonny è questione di bonus: Inter e Parma OK sulla formula – CdS

Questione di giorni e di bonus per vedere Yann-Ange Bonny con la maglia dell’Inter. La società nerazzurra e il Parma, presto si vedranno a distanza, per trovare la quadra definitiva. E sulla formula non c’è particolare resistenza.

LA SITUAZIONE – Bonny viaggia verso l’Inter. Il centravanti francese è vicino a diventare un nuovo giocatore nerazzurro, ma prima Inter e Parma dovranno risolvere la questione dei bonus. Sulla cifra non ci sono dubbi: i ducali vogliono 25 milioni di euro, l’Inter parte da una base di 22 e per poi arrivare ai 25 in maniera variabile. Il Parma, dal canto suo, vorrebbe inserire nella trattativa dei bonus facilmente raggiungibili. Si continua a trattare e nei prossimi giorni ci sarà un altro contatto a distanza tra le due dirigenze per completare quest’operazione. Sulla formula non ci sono particolari resistenze: l’Inter si auspica un prestito con obbligo di riscatto.

L’Inter ha bisogno di uomini in attacco, Bonny subito in ritiro?

NECESSITÀ – La Beneamata ha bisogno di inserire in rosa attaccanti, visto l’attuale parco offensivo abbastanza scarno di uomini. Il solo Lautaro Martinez insieme ai fratelli Esposito non possono di certo tirare la carretta da soli, viste le condizioni non al top di Marcus Thuram, i problemi in Iran di Taremi e gli addii di Arnautovic e Correa. Inoltre nell’operazione Bonny non entrerà Sebastiano Esposito, che è valutato comunque sette milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.