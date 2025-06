Bonny presto giocatore dell’Inter! Ecco cosa manca col Parma – Sky

Ange-Yoan Bonny diventerà molto presto un nuovo giocatore dell’Inter. Manca ancora qualcosa con il Parma, la spiegazione di Manuele Baiocchini su Sky Sport.

IL REPARTO – A questo punto è inevitabile fare acquisti nel reparto offensivo. Joaquin Correa al Botafogo, Marko Arnautovic in attesa della scadenza del contratto tra pochi giorni, Mehdi Taremi bloccato in Iran ma comunque in uscita. Le opzioni sono pochissime e Cristian Chivu sta facendo la conta con quelli a disposizione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Questa situazione non può replicarsi anche nella prossima stagione, per questo la società Inter sta lavorando sui nomi in attacco.

PRIMA ENTRATA – L’Inter ha già ufficializzato i primi due colpi dell’estate: Luis Henrique e Petar Sucic. A breve arriverà il terzo e viene dal Parma, con cui ci sono state trattative anche per Cristian Chivu. Adesso il protagonista è un altro e Manuele Baiocchini dà aggiornamenti sulla situazione: «Non ci sono grossi dubbi sul fatto che Bonny diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. Il Parma semplicemente vuole bonus più facili da raggiungere per arrivare ai 25 milioni di euro, ma si farà. Inter e Parma sono molto vicini alla chiusura, il club emiliano aveva già promesso la cessione a Bonny».