Bonny più uno, il DS dell’Inter Ausilio lo segue da tempo – SI

Bonny è uno obiettivo concreto dell’Inter per l’attacco. L’attaccante francese del Parma è finito nel mirino del Direttore Sportivo Piero Ausilio. Il ragazzo del 2003 potrebbe dunque essere il primo rinforzo in attacco del club nerazzurro. Questo l’aggiornamento che arriva da Alfredo Pedullà, direttamente da Sportitalia.

CAPITOLO ATTACCANTE – Simone Inzaghi tiene in sospeso l’Inter, che però sta comunque operando sul mercato. I nerazzurri hanno già acquisito Petar Sucic e Luis Henrique. Quest’ultimo è arrivato a Milano poche ore fa e domani farà le visite mediche per poi porre la firma sul suo nuovo contratto. Tra i giocatori seguiti dalla Beneamata, per quanto riguarda l’attacco, c’è il nome di Yann-Ange Bonny. Il centravanti francese del Parma, riferisce Alfredo Pedullà, è il preferito per la società interista. Questo l’aggiornamento dell’esperto di mercato, in collegamento su Sportitalia: «Inter avanti su Bonny, che è stato seguito molto da Ausilio. L’Inter deve fare due attaccanti, quindi Bonny più uno». L’attaccante del Parma ha segnato quest’anno, alla sua prima stagione in Serie A, sei gol e quattro assist. Presto non saranno più due giocatori dell’Inter né Marko Arnautovic né tantomeno Joaquin Correa. Quindi, la Beneamata dovrà comprare quest’estate due giocatori in attacco. Uno potrebbe essere appunto Bonny.