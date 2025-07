Bonny, il Parma saluta e celebra il legame: ora pronto per l’Inter!

Per il Parma arriva il momento di salutare definitivamente Ange-Yoan Bonny, annunciato ufficialmente pochi minuti fa dall’Inter come nuovo giocatore nerazzurro.

ADDIO – Dopo giorni di attesa, succeduti all’arrivo a Milano e alla firma del contratto nella sede nerazzurra, Ange-Yoan Bonny adesso può dirsi un nuovo giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. In mattinata, infatti, è arrivata l’ufficialità da parte del club interista, che ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo dell’attaccante francese. Dopo il benvenuto nerazzurro non è tardato ad arrivare anche l’addio ufficiale del Parma, in cui il calciatore ha trascorso gli ultimi quattro anni della sua giovane carriera.

Il Parma dice addio a Bonny: ora è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter!

COMUNICATO – La nota ufficiale del club emiliano recita: «Parma Calcio annuncia che Ange-Yoan Bonny è stato ceduto a titolo definitivo al Football Club Internazionale Milano. Quattro stagioni, una promozione in Serie B da protagonista e una storica salvezza al suo primo anno in Serie A. La storia di “Angelo” è cominciata a Parma, quando, a 17 anni, ha scoperto di avere una grande famiglia che lo ha accolto e lo ha visto crescere grazie alla sua straordinaria forza e alla sua dedizione al lavoro. Oggi tutto il Club saluta Ange-Yoan, sottolineando un legame speciale che con la squadra, la città e i tifosi durerà per sempre».