Bonny, Inter in vantaggio ma attenta a una rivale! La situazione – Sky

L’Inter non è l’unica squadra interessata a ingaggiare Ange-Yoan Bonny nella sessione estiva di mercato. I nerazzurri, infatti, devono stare attenti al possibile inserimento di una rivale che monitora da tempo il francese.

LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny potrebbe diventare un calciatore dell’Inter nel giro di qualche settimana o trasformarsi nel protagonista di un tormentone di mercato che i nerazzurri vorrebbero decisamente evitare. La situazione attuale, infatti, racconta di dialoghi avanzati tra nerazzurri e Parma per il possibile trasferimento del francese a Milano, ma senza che si sia giunti a una conclusione definitiva. In questo scenario, dunque, le altre compagini interessate al classe 2002 potrebbero tentare di inserirsi per sottrarre il talento francese all’Inter.

Bonny, non solo Inter: il Napoli continua a seguirlo da vicino

LA CONCORRENTE – Come riferito da Alessandro Sugoni a Sky Sport, è il Napoli la principale rivale dell’Inter nella corsa a Bonny. I partenopei, che seguono con attenzione anche i profili di Lorenzo Lucca e Darwin Nunez, non hanno infatti mai abbandonato la pista relativa al francese. Ecco perché i nerazzurri sono consapevoli dell’esigenza di chiudere al più presto per l’arrivo del ducale a Milano. Così da poter soddisfare due esigenze: evitare di vedere una propria concorrente rinforzarsi con l’acquisto di un calciatore seguito – in quest’ipotesi, senza successo; consegnare al mister Cristian Chivu un nuovo attaccante già disponibile per il Mondiale per Club. Qualificazione agli ottavi di finale permettendo.