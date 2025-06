Bonny, l’Inter sfida il Napoli e proverà a sfruttare due fattori – TS

Per Bonny è lotta aperta tra Inter e Napoli. Le due squadre che si sono battagliate per lo scudetto vanno alla ricerca dello stesso attaccante. Il club nerazzurro cercherà di sfruttare due fattori non banali.

LOTTA – La ricerca dell’attaccante continua per l’Inter. Ieri è partita ufficialmente l’era Cristian Chivu, con tanto di annuncio ufficiale, prime dichiarazioni a Inter TV e poi allenamento in quel di Appiano Gentile. Domani la partenza per gli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club. Bonny se arriverà lo farà probabilmente al termine del Mondiale per club. Ma qui è lotta serrata con il Napoli, che è cerca un attaccante come vice di Romelu Lukaku. Il francese del Parma è valutato circa 25 milioni di euro, ma la società ducale potrebbe comunque scendere di prezzo in caso di inserimento di qualche contropartita. E inoltre non metterà i bastoni tra le ruote allo stesso attaccante, a cui ha fatto una promessa: ossia di non tappargli le ali in caso di offerta importante da qualche squadra di alto livello. Inter e Napoli ovviamente lo sono. Ma qui il club nerazzurro potrebbe sfruttare due fattori, scrive Tuttosport.

Per Bonny l’Inter ha due fattori che il Napoli non può sfruttare

DUE FATTORI – Per Bonny l’Inter può sfruttare in primis l’arrivo di Chivu a Milano. L’allenatore ha lavorato col francese per quattro mesi e anche grazie al loro connubio il Parma è riuscito a centrare la salvezza. In secondo luogo, Viale della Liberazione può anche sfruttare gli ottimi rapporti tra il presidente Giuseppe Marotta e l’Amministratore Delegato dei ducali Federico Cherubini.

