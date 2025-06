Bonny-Inter, settimana prossima decisiva? Una sensazione!

Il futuro di Ange-Yoan Bonny potrebbe decidersi a breve, con l’Inter che ha l’ambizione di chiudere l’affare con il Parma per portare il francese al Mondiale per Club.

LA SITUAZIONE – Ange-Yoan Bonny è il principale obiettivo dell’Inter per rinforzare il suo attacco. I nerazzurri, che trovano in Cristian Chivu un alleato nella corsa al calciatore francese, hanno in programma un incontro con il Parma per trovare l’intesa definitiva. La cifra richiesta dai ducali, pari a 25 milioni di euro, è stata di fatto accettata dalla squadra meneghina. Il nodo che resta da risolvere è quello delle modalità su cui impostare l’affare, con l’Inter che vorrebbe arrivare a quella somma attraverso l’inserimento di bonus legati a obiettivi raggiunti dal giocatore.

Bonny, l’Inter deve agire in fretta per scongiurare una ‘svolta indesiderata’: lo scenario

MOMENTO DECISIVO – La principale concorrente dell’Inter per l’ingaggio di Bonny è il Napoli, che esattamente come i nerazzurri monitora da ben prima dell’estate il classe 2003. I partenopei sono, come riferito da Matteo Moretto, divisi tra due possibili strategie: investire tutto su Darwin Nunez o ingaggiare due attaccanti il cui valore complessivo pareggerebbe quello dell’uruguaiano. Laddove si dovesse procedere al secondo scenario, gli azzurri vedrebbero Bonny come la figura ideale da affiancare a Lorenzo Lucca.

AZIONE RICHIESTA – Ecco perché l’Inter, consapevole della possibilità di un affondo futuro del Napoli, intende chiudere definitivamente l’affare nella prossima settimana. Ottenendo così due piccioni con una fava: consegnare a Chivu un nuovo attaccante per la fase a eliminazione diretta (qualificazione permettendo) ed evitare di rinforzare una diretta concorrente.