Bonny-Inter, previsto già uno scenario! E oggi l’annuncio di Correa

Bonny potrebbe entrare in casa Inter, mentre Correa ha lasciato il club nerazzurro per trasferirsi in Brasile. Ecco le ultime per quanto riguarda il francese e l’argentino.

CHI VA E CHI PUÒ VENIRE – In casa Inter ci sono attaccanti che vanno e altri che potrebbero arrivare a Milano, Ormai è noto, il club nerazzurro è pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Sicuri della permanenza sono solamente Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Poi via Arnautovic e anche il Tucu Correa, mentre rimane in dubbio Mehdi Taremi. A proposito del Tucu, il Botafogo, come riferito anche da Matteo Moretto in collegamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club brasiliano oggi lo annuncerà: «Nel tardo pomeriggio di oggi (italiano) il Botafogo annuncerà Correa. Due anni e mezzo di contratto, lascia l’Inter così come lascia Arnautovic». Non solo mercato in uscita.

BONNY – L’Inter farà due attaccanti, uno di questi è appunto l’attaccante francese. Qui Fabrizio Romano, discutendo su Yann-Ange Bonny, ha parlato in questo modo: «Non è mai stato previsto di chiudere Bonny per il Mondiale per club, discorso mai possibile in questa finestra di mercato».