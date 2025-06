Bonny, Inter in pole e su Hojlund presenza forte! Carte e scenari – Sky

Pochi dubbi, i due obiettivi in attacco dell’Inter si chiamano Bonny e Hojlund. Ecco cosa filtra su entrambi i giocatori tra carte da giocare e scenari da studiare.

SQUADRA PIÙ AVANTI – Se in casa Inter si pensa al Mondiale per Club, dopo la presentazione di ieri di Cristian Chivu, non si può non dimenticare però il calciomercato. Oltre ad Hakan Calhanoglu, che potrebbe lasciare il club per ritornare in patria, si faranno due attaccanti in entrata. Come riferisce Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, sono due i nomi in lista: Yann-Ange Bonny e Rasmus Hojlund. Ecco cosa filtra sull’attaccante del Parma: «Bonny è un attaccante che l’Inter, in questo momento, ha nel mirino ed è probabilmente la squadra più avanti rispetto a tante altre. Una carta da giocare potrebbe essere Chivu e non è un mistero. L’Inter farà due attaccanti e Bonny rientra nella ristrettissima lista dei preferiti».

Bonny e Hojlund, l’Inter vuole fare due attaccanti

PRESENZA FORTE – Sempre Sugoni sull’attaccante danese, oggi in forza al Manchester United: «L’altro è Hojlund, che l’abbiamo visto al meglio nel nostro campionato, aveva avuto un impatto clamoroso, meno felice l’esperienza allo United, anche se negli ultimi anni ha avuto tantissimi problemi. L’Inter c’è e anche in maniera forte, da capire la formula con cui potrà averlo».