Bonny-Inter, col Parma si lavora sugli incastri! Il punto su Frattesi

Bonny e l’Inter presto potrebbero sposarsi. Col Parma si lavora sul trovare i giusti incastri, dopo aver concordato sulla valutazione. Ecco cosa filtra su Frattesi.

INCASTRI GIUSTI – Luca Marchetti a Tmw ha fatto il punto sul mercato dell’Inter e in particolare sull’operazione Bonny: «L’Inter è impegnata a chiudere la trattativa per Bonny. Dopo aver trovato l’intesa di massima con il Parma (25 milioni di euro) bisogna trovare gli incastri giusti: si lavora ora sulla distribuzione tra parte fissa e variabile per formalizzare l’affare. Intanto Chivu aspetta i rinforzi offensivi richiesti e resta vigile su altri nomi, incluso Højlund, anche se le condizioni per un ritorno in Italia del danese restano complesse».

Non solo Bonny in entrata, occhio a Frattesi: Inter, c’è la Juventus

FRATTESI – Poi anche il punto sul centrocampista romano che piace anche alla Juventus. Così Marchetti: «In casa Juventus la priorità resta l’attacco. L’eventuale uscita Vlahovic potrebbe innescare il domino tanto atteso: Kolo Muani è l’obiettivo dichiarato, mentre in sottofondo resta viva l’idea Osimhen, malgrado i costi siano proibitivi. A centrocampo piacciono sempre Ederson e Frattesi, ma senza uscite sarà difficile affondare. Sul fronte dirigenziale, tutto confermato: la Juve vuole continuare con Tudor e Comolli, puntando su una strategia lineare e senza scossoni».