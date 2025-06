Bonny, Inter forte: offerta pronta. Hojlund? Modalità diversa!

L’Inter continua a lavorare per ottenere il suo principale desiderio di mercato, Ange-Yoan Bonny. Sullo sfondo c’è anche Rasmus Hojlund, con modalità e tempistiche diverse.

LE ULTIME – Mentre la squadra di Cristian Chivu si prepara a fare il suo esordio al Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra – nonostante la presenza in America – continua a lavorare sul mercato Tra le priorità sul taccuino di Piero Ausilio c’è il nome di Ange-Yoan Bonny, da mesi in cima alla lista. Questo, e i dialoghi già intessuti da tempo col Parma per il giocatore, permette al club nerazzurro di andare forte nella trattativa. Nel corso dell’edizione odierna di Sky Sport, dedicata al calciomercato, Luca Marchetti informa su alcune novità inerenti al caso Bonny-Inter.

L’Inter prepara l’offerta per Bonny: sullo sfondo c’è anche Hojlund!

CIFRE E PRIORITÀ – Secondo il giornalista, l’Inter avrebbe già disposto una cifra indicativa – intorno ai 25 milioni di euro – per assicurarsi Bonny. L’offerta, che dovrebbe essere avanzata a breve, oscilla tra i 22 e i 23 milioni di euro con l’aggiunta di bonus. Inoltre, la proposta della dirigenza nerazzurra potrebbe prevedere una formula che permette al Parma di guadagnare maggiormente all’aumentare della crescita dell’attaccante. Oltre a Bonny, poi, resta un altro obiettivo offensivo per l’Inter: si tratta di Rasmus Hojlund. L’attaccante del Manchester United, al contrario di quello del Parma, però, attualmente sembrerebbe poter arrivare a Milano con la formula del prestito. La precedenze, attualmente, va al calciatore francese, con la speranza di concludere il prima possibile la trattativa con i crociati e potersi dedicare con calma a quella per il danese.