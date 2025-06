Bonny-Inter, Marotta ‘mente’: ecco cosa manca per chiudere – Sky

Bonny è molto vicino all’Inter, al netto delle parole di Beppe Marotta. Ecco quanto manca per trovare la quadra definitiva.

QUESTIONE DI BONUS – Ieri l’Inter ha vinto rilanciandosi al Mondiale per Club, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 contro gli Urawa Reds. Ma il club interista pensa ovviamente anche al calciomercato. E qui il nome più caldo resta quello di Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese, nonostante le parole di Beppe Marotta che ha provato un po’ a tirare le brighe, è veramente vicino a vestire la maglia nerazzurra. Come riferisce Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport durante l’edizione dedicata al calciomercato, Inter e Parma stanno lavorando sui bonus. La società ducale, infatti, punta ad ottenere i 25 milioni di euro richiesti. E per arrivare a quella cifra l’Inter metterà dei bonus. Il Parma li vuole facilmente raggiungibili. La sensazione è che la quadra verrà trovata nei prossimi giorni. C’è fretta di chiudere. Bonny non vede l’ora di vestire la maglia interista e riabbracciare il suo ex allenatore Cristian Chivu.

Bonny, l’Inter ne ha bisogno anche dal punto di vista numerico

PACCHETTO OFFENSIVO DA RIFARE – Chivu ha bisogno necessariamente di un nuovo attaccante, vista la pochezza tuttora in avanti. Tra Arnautovic e Correa andati via, Taremi rimasto in Iran, Thuram infortunato, al momento l’attacco dell’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez e ai fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio.