Bonny-Inter, inizia la trattativa! Primo incontro col Parma

Per Ange-Yoan Bonny l’Inter intende fare sul serio. Non a caso, la dirigenza nerazzurra ha avuto un incontro interlocutorio con i rappresentanti del Parma per sondare il terreno in vista del futuro.

IL PUNTO – Ange-Yoan Bonny scala sempre più gerarchie nella lista degli attaccanti monitorati dall’Inter per rinforzare il proprio attacco in estate. Le particolari caratteristiche del calciatore del Parma, che ricorda Marcus Thuram per forza fisica e capacità di attaccare gli spazi con estrema rapidità, lo rendono decisamente appetibile per i nerazzurri in vista di un restyling funzionale a porre nel presente le premesse di un futuro vincente. Non è un caso, dunque, che i meneghini si stiano muovendo concretamente per provare a ingaggiarlo nella prossima sessione di mercato.

Bonny, i primi passi dell’Inter per l’attuazione del proprio disegno

LA STRATEGIA – Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’Inter ha intensificato i propri sforzi per l’acquisto di Bonny dal Parma. In particolare, ad essersi mosso è stato un peso massimo della dirigenza nerazzurra, Giuseppe Marotta, che ha avuto un primo incontro con l’AD dei crociati Federico Cherubini per tastare il terreno in vista dell’estate. L’Inter, dopo aver definito l’acquisto di Petar Sucic a gennaio e quasi ultimato quello di Luis Henrique, intende regalare a Simone Inzaghi anche un attaccante per il Mondiale per Club di giugno.

LO SCENARIO – Poiché manca soltanto un mese all’evento internazionale, che si disputerà negli USA, è prevedibile attendersi sviluppi significativi nelle prossime settimane. Bonny è una pista credibile per l’Inter, dato il favore di cui gode presso lo staff tecnico e la dirigenza nerazzurra. La possibilità di un Thuram 2.0 a Milano è ora tutt’altro che remota. Il suo concretizzarsi dipenderà anche dall’evoluzione dei discorsi relativi agli altri nomi sondati dai meneghini in attacco.