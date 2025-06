Bonny all’Inter, individuata la contropartita per chiudere col Parma – Sky

L’Inter accelera per Bonny e prepara l’affondo decisivo per portare l’attaccante del Parma alla corte di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno ormai trovato la formula giusta per convincere il club emiliano: un’operazione complessiva da 22-23 milioni di euro, ma con una parte cash ridotta grazie all’inserimento di una contropartita tecnica.

CHIUSURA VICINA – L’Inter è sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny del Parma, la chiave per arrivare al francese è Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, reduce dal prestito all’Empoli e titolare nel recente esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey, è il profilo individuato dalla dirigenza interista per sbloccare definitivamente la trattativa. Inizialmente i ducali avevano messo nel mirino Francesco Pio Esposito, rientrato dal prestito allo Spezia, ma l’Inter ha deciso di puntare sull’inserimento del fratello maggiore, Sebastiano, che ha dimostrato una crescita importante nell’ultima stagione e che può rappresentare una risorsa preziosa per un Parma ambizioso.

Sebastiano Esposito per arrivare a Bonny: la valutazione del giocatore

I DETTAGLI – Il valore di mercato di Sebastiano Esposito, stimato attorno ai 6-7 milioni, consentirebbe ai nerazzurri di abbassare sensibilmente l’esborso economico per Bonny, limitando il cash a circa 15-16 milioni. Una soluzione che accontenterebbe tutte le parti coinvolte: il Parma incasserebbe una cifra importante e si garantirebbe un attaccante già pronto per la Serie A, mentre l’Inter aggiungerebbe al proprio reparto offensivo un giovane di potenza e prospettiva come Bonny, fortemente voluto da Chivu. L’affare è in fase avanzata e potrebbe chiudersi a stretto giro.