Bonny-Inter, l’impatto a bilancio dell’operazione. I dettagli!

Ange-Yoan Bonny sarà presto il nuovo attaccante dell’Inter. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il Parma, ecco l’impatto a bilancio del giocatore secondo Calcio e Finanza.

PRIMO ACCORDO – L’Inter ha convinto il Parma e presto annuncerà l’acquisto di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese sarà il terzo volto nuovo dopo Luis Henrique e Petar Sucic ma difficilmente raggiungerà gli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. Tra lunedì e martedì farà le visite mediche a Milano ed infine arriverà il comunicato della società meneghina. 23 milioni di euro più 2 di bonus per strappare il sì del Parma, che tanto ha resistito per il suo gioiello classe 2003.

COSTI – L’acquisto di Bonny rappresenta un investimento importante per il club nerazzurro e non solo per la cifra sborsata nei confronti del Parma. A bilancio l’attaccante francese peserà quasi quanto i top della rosa. Il costo per l’ammortamento è di 4.6 milioni di euro, poi l’ingaggio lordo è di 3.7 milioni (2 netti). In totale l’impatto è di 8.3 milioni di euro, più di giocatori di altissimo livello come Federico Dimarco o Yann Sommer. Ricordiamo che su queste cifre incidono anche gli anni passati con l’Inter. Ovvio perciò che Bonny, appena arriverà, costerà di più di molti altri che hanno passato le ultime stagioni a Milano.