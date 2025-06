Bonny, Inter fiduciosa per la chiusura! Un altro club spinge – Sky

L’Inter sta cercando in queste ore di chiudere definitivamente la trattativa che riguarda l’attaccante francese del Parma, ossia Ange-Yoan Bonny. Secondo Gianluca Di Marzio su Sky Sport c’è però un altro club che ci prova.

TRATTATIVA – Ange-Yoan Bonny è il primo attaccante che la società Inter ha individuato per rinforzare il reparto offensivo. L’idea era già importante nei mesi scorsi e già si parlava del calciatore in ottica nerazzurra. Con l’arrivo di Cristian Chivu la dirigenza si è definitivamente convinta sul colpo da chiudere in pochi giorni. Le trattative con il Parma infatti in questo momento sono a buon punto, tanto che si parla di fiducia per la buona riuscita. Entrambi i club sono d’accordo sulla valutazione del giocatore, che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. L’Inter ci potrebbe arrivare con una contropartita e Sebastiano Esposito, titolare con il Monterrey, sembra un’opzione molto gradita al Parma. Gianluca Di Marzio ha dato nuove indicazioni a riguardo, ricordando un possibile pericolo sul mercato: «Il Napoli non ha mollato Bonny, ma l’Inter confida di avere in mano il giocatore». C’è perciò anche il club partenopeo sull’attaccante, che ha attirato l’attenzione non solo di Piero Ausilio. Rimane comunque la fiducia per questa trattativa.