Bonny all’Inter, fatta! C’è una data per la firma: salta il Mondiale per Club? – CdS

Bonny sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo una lunga trattativa, nella giornata di oggi è arrivata la definitiva fumata bianca con il Parma. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, c’è già una data per una possibile ufficialità.

TUTTO FATTO – L’Inter ha infatti completato l’accordo sulla base di 23 milioni di euro più 3 milioni di bonus, convincendo il club emiliano a chiudere l’affare con un mini-rilancio economico. Il trasferimento sarà a titolo definitivo, con l’Inter che ha deciso di abbandonare l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto inizialmente valutata nelle scorse settimane. Definiti anche gli accordi personali con il calciatore francese classe 2003, che firmerà un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione.

Bonny subito a disposizione di Chivu?

LE TEMPISTICHE – Le visite mediche sono previste tra lunedì e martedì, poi arriverà la firma sul contratto che legherà Bonny all’Inter fino al 2030. Ciò nonostante, l’attaccante non dovrebbe essere subito a disposizione di Cristian Chivu per il Mondiale per Club, competizione in cui l’Inter è già agli ottavi di finale e sogna un cammino da protagonista. Dal punto di vista regolamentare, ci sarebbero ancora i margini per inserire Bonny nella lista FIFA in tempo utile per l’eventuale quarto di finale, previsto per sabato. Ma lo scenario è complesso. Il tempo per l’inserimento in gruppo è molto ristretto e lo staff tecnico nerazzurro, al momento, non sembra intenzionato a forzare i tempi, preferendo un inserimento graduale del giocatore nella nuova realtà. Bonny saluterà dunque il Parma dopo una stagione da protagonista, chiusa con la permanenza in Serie A e un rendimento che ha attirato diverse squadre in Europa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno