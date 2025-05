Bonny all’Inter con contropartita? Intanto, un blitz di Ausilio – TS

Bonny potrebbe essere il terzo regalo a Inzaghi da parte dell’Inter, in vista del Mondiale per Club. L’allenatore, che dopo la finale deciderà il suo futuro, avrà sicuramente a disposizione Petar Sucic e quasi sicuramente Luis Henrique. Si lavora sull’attaccante del Parma. Ausilio avvistato domenica a Bergamo e potrebbe essere inserita una contropartita.

OBIETTIVO – L’Inter ha messo in cima alla lista Ange-Yann Bonny, attaccante del Parma classe 2003. Il centravanti francese ha realizzato sei gol in questa prima stagione in Serie A. Ma nonostante la poca vena realizzativa sottoporta ha già dimostrato diverse delle sue caratteristiche tecniche e fisiche: ossia abilità palla al piede, velocità sul lungo, capacità di allungare la squadra e fare “a botte” con i difensori, nonché destrezza sia da prima che da seconda punta. Insomma, è una sorta di mini Thuram. Ecco perché all’Inter piace e vorrebbe portarlo a Milano prima del Mondiale per Club. La dirigenza, che presto si siederà a tavola con Simone Inzaghi per decidere ed eventualmente programmare il futuro insieme, si sta già muovendo sul mercato. Petar Sucic già preso, Luis Henrique quasi (ballano pochi milioni col Marsiglia), ora potrebbe toccare a Bonny.

Bonny, Inter e Parma potrebbe inserire una contropartita

RAPPORTI E CONTROPARTITA – Piero Ausilio, DS dell’Inter, è stato avvisato a Bergamo durante Atalanta-Parma. Beppe Marotta e Federico Cherubini hanno ottimi rapporti e ciò potrebbe agevolare la trattativa. Inoltre, per abbassare la valutazione da 20 milioni di euro, non è da escludere l’inserimento di una contropartita tecnica. E nel bouquet di Ausilio si può pescare bene.

Fonte: Tuttosport – S.P.