Bonny-Inter, contatti frequenti per la chiusura! 2 fattori decisivi – CdS

Ange-Yoan Bonny è stato individuato dall’Inter come l’attaccante ideale per completare il reparto offensivo, in attesa di eventuali sviluppi legati a Mehdi Taremi. Questa la situazione attuale.

AFFARE VICINO – Quella tra Ange-Yoan Bonny e l’Inter è una telenovela che, nell’auspicio del mondo nerazzurro, dovrebbe chiudersi agli inizi di luglio per permettere il suo approdo negli USA. La verità, infatti, è che la società meneghina spera di definire in fretta l’ingaggio del francese per poterlo aggregare – sfruttando la finestra straordinaria di mercato che termina il 3 luglio – al gruppo impegnato al Mondiale per Club. I tempi sono stretti, ma i progressi ottenuti nella trattativa fanno ben sperare la dirigenza nerazzurra.

Bonny all’Inter, fumata bianca possibile! Il vantaggio

FATTORI DETERMINANTI – Per arrivare a Bonny, l’Inter è disposta a garantire al Parma una cifra che – grazie all’inserimento dei bonus – si aggiri intorno ai 25 milioni di euro. Nonostante l’interesse dello Stoccarda per il francese, i nerazzurri ritengono di avere una posizione di vantaggio data da due elementi principali. Il primo è rappresentato dalle settimane di trattative finora condotte dalle parti. Il secondo è dato dagli ottimi rapporti tra le due società, cui potrebbero eventualmente seguire ulteriori affari riguardanti calciatori di entrambe le squadre (si pensi a Sebastiano Esposito, dell’Inter, e Giovanni Leoni, del Parma). Intanto c’è da chiudere per Bonny, vera priorità del momento, poi si potrà pensare al resto.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport