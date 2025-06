Bonny-Inter, ci siamo! Trattativa chiusa per il prossimo acquisto

Ange-Yoan Bonny sarà un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro e il Parma hanno trovato l’accordo per l’attaccante francese, di seguito i dettagli secondo Fabrizio Romano su X.

ACCORDO – Inter e Parma hanno trovato definitivamente l’accordo per il passaggio di Ange-Yoan Bonny in nerazzurro. L’attaccante sarà perciò il terzo acquisto ufficiale del club dopo Luis Henrique e Petar Sucic. Secondo Fabrizio Romano il club ducale otterrà dalla trattativa 23 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus aggiuntivi. Nei giorni scorsi si è parlato di un inserimento improvviso dello Stoccarda che sta per vendere il suo gioiello Nick Woltemade. Anche il Napoli ha seguito il giovane ventunenne del Parma, ma non ha mai affondato il colpo come invece ha fatto l’Inter. Nella settimana prossima ci saranno le visite mediche del giocatore, che arriverà perciò subito a Milano. Non è mai stato in dubbio l’approdo di Bonny, su cui però ancora non si hanno certezze per il Mondiale per Club. Improbabile che partecipi alla competizione considerando che siamo già agli ottavi di finale e l’Inter si gioca il passaggio ai quarti di finale proprio lunedì. L’appuntamento è per le ore 21 italiane contro la brasiliana Fluminense, domani la conferenza stampa di Cristian Chivu.