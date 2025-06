Bonny, l’Inter aumenta l’offerta per Bonny! Vicini alla chiusura definitiva

L’Inter è pronta a chiudere un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa per portare Ange-Yoan Bonny in nerazzurro è ormai in dirittura d’arrivo, con i nerazzurri che aumenteranno ancora l’offerta fissa per l’attaccante francese.

OFFERTA MIGLIORE – I contatti con il Parma si sono intensificati nelle ultime ore e l’offerta dell’Inter, rivista al rialzo nella giornata odierna, sembra aver convinto il club emiliano a sedersi al tavolo per definire gli ultimi dettagli. L’accordo tra le parti potrebbe chiudersi sulla base di 24 milioni di euro come cifra fissa, con i colloqui che sono entrati nella fase finale. La dirigenza nerazzurra è fiduciosa di poter completare l’operazione entro pochi giorni, regalando a Cristian Chivu un rinforzo importante per il reparto offensivo. Bonny è reduce da una stagione di grande crescita con il Parma in Serie A. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui lo Stoccarda, che negli ultimi giorni ha effettuato un sondaggio concreto per lui. Ma l’Inter si è mossa con decisione e ora vede il traguardo sempre più vicino.

Ormai nessun dubbio: Bonny sarà nerazzurro!

VICINO – La strategia nerazzurra è chiara: puntare su profili giovani e di prospettiva, già pronti per dare un contributo immediato e al tempo stesso in grado di crescere nel tempo. Bonny, in questo senso, rappresenta un investimento importante, soprattutto in una fase in cui il club sta cercando di ringiovanire l’attacco con elementi di talento e forza fisica. L’Inter spinge per chiudere presto: Bonny è sempre più vicino alla maglia nerazzurra.