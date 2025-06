Bonny-Inter, l’America non taglia i ponti. E il Parma stringe sui tempi! SI

L’Inter non molla la presa per Bonny, anche dall’America. Il Parma apre le porte, ma detta i tempi. Ecco le ultime sulla trattativa di mercato.

CONTATTI CONTINUI – Ange-Yoan Bonny è il nome più caldo per il rinforzo del reparto attaccanti dell’Inter, che comunque non ha intenzione di limitarsi a quest’unico colpo offensivo estivo. Tuttavia, attualmente il francese resta una priorità, che neanche il Mondiale per Club riesce a indebolire. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, anche dagli Stati Uniti proseguono i contatti tra il club nerazzurro e l’entourage del calciatore. Negli ultimi giorni si è fatto il nome del giovane Sebastiano Esposito, che potrebbe entrare nella trattativa nel ruolo di contropartita. Questo, però, secondo il giornalista di Sportitalia, non comprometterebbe la riuscita dell’affare, che è destinato comunque a chiudersi, con o senza l’aggiunta del classe 2002.

L’Inter continua la caccia a Bonny: il punto sui tempi della trattativa per il Parma

PAROLE CHIARE – Alfredo Pedullà, dopo aver aggiornato sulla questione Bonny-Inter, si è soffermato anche sulle parole di un altro protagonista della trattativa, ovvero il Dirigente Sportivo del Parma Federico Cherubini. L’ex della Juventus, infatti, proprio oggi ha parlato in esclusiva dei gioielli del club crociato. Il giornalista ha commentato, sul proprio canale Youtube, le sue dichiarazioni così: «Dalle parole di Cherubini abbiamo capito un concetto di fondamentale importanza: il Parma non vuole arrivare fino ad agosto. Non accetto il concetto che Leoni non sia pronto per le big, perché è un 2006. Chi l’ha detto? Perché dobbiamo avere solo la mentalità di prendere i 32enni? Leoni non è pronto perché probabilmente il Parma non è pronto a cederlo. Ci vuole un’offerta di quelle faraoniche». Oltre alla volontà su Leoni, Pedullà accende il focus anche sulle tempistiche richieste dal Parma per la chiusura di Bonny all’Inter.