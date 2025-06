Bonny-Inter alle battute finali! Un solo dubbio per il Parma – Sky

La trattativa per Ange-Yoan Bonny è alle battute finali. L’Inter chiuderà a breve il suo terzo acquisto in questa sessione di mercato, un solo dubbio per il Parma secondo Sky Sport.

TRATTATIVA – Ange-Yoan Bonny diventerà un giocatore dell’Inter. L’attaccante ha già reso chiara la sua volontà di abbracciare il progetto nerazzurro, il Parma non chiude affatto a questa possibilità. I tempi però si stanno allungando e non aiuta di certo il Mondiale per Club in corso. Tutta la società meneghina si trova negli Stati Uniti e condurre trattative è complicato. Una novità potrebbe preoccupare in riferimento alla posizione di Bonny per il suo futuro.

INSERIMENTO – Nelle ultime ore un club tedesco, vale a dire lo Stoccarda, ha fatto registrare un interesse piuttosto importante per l’attaccante. Sono state chieste già le prime informazioni al Parma, che però ha ottimi rapporti con l’Inter e difficilmente si tirerà indietro davanti all’accordo quasi trovato e definito. Bonny si trasferirà all’Inter per una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi. Gli ultimi dettagli su cui trovarsi riguardano solamente i soldi che girano con i bonus o meno. Da capire però le tempistiche per la chiusura della trattativa, dato che l’Inter non ha ancora affondato il colpo.